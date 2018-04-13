Клопп: «Болельщики уже думают о полуфинале Лиги чемпионов, но завтра нас ожидает „Борнмут“

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящую встречу против «Борнмута» в рамках 34-го тура АПЛ.

"Болельщики уже думают о полуфинале Лиги чемпионов, но завтра нас ожидает «Борнмут». Нам предстоит хорошо потрудиться. Сейчас очень интенсивный период, столько важных матчей. Необходимо сохранять концентрацию и уметь вовремя переключиться с одного турнира на другой.

"Борнмут" очень хорош, у меня нет достаточно слов, чтобы высказать все свое уважение Эдди Хау . То, что делает его команда — невероятно. Они уже практически гарантировали себе сохранение прописки в Премьер-лиге на следующий сезон. В таком сложном чемпионате! Это действительно особенное достижение, передаю свои слова восхищения", — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

"Ливерпуль" идет на третьем месте в АПЛ с 67 очками, а «Борнмут» занимает 11-е место с 38 баллами.