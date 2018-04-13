Два места в составе «Шахтера» куплены за хорошие деньги

14 апреля в Харькове «Шахтер» примет киевское «Динамо». К этому принципиальному матчу маркетинговая служба номинальных хозяев поля разработала множество затей. Скажем, теперь гимн Украины в начале встречи будет исполняться вживую некой местной оперной дивой.

Но самое замечательное, что «Шахтер» выставил на аукцион места на своей скамейке запасных. И успешно их продал.

Как сообщает сайт «Террикон», при стартовой цене в 10 000 гривен, в аукционе приняли участие более 30 человек. Выигрыш достался болельщику «Шахтера» Александру Тарану, который выложил самую солидную сумму в 20 500 за билет, выкупив сразу 2 подобных пропуска на матч.

«Долго не раздумывал — увидел новость об аукционе и решил поучаствовать. Мне очень интересен «Шахтер» и я давно хотел пообщаться с кем-то из игроков или тренеров. Можно сказать, что это мечта. Будет очень интересно понаблюдать за матчем со скамейки запасных. Не знаю, стоит ли подсказывать тренеру… Волнения нет, но ожидаю очень интересной игры», — цитирует победителя «Террикон».

В пакет услуг, приобретенных болельщиком, входит:

— просмотр игры на скамейке запасных рядом с «Шахтером»; — проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (с 13 по 14 апреля); — предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку; — фирменная именная футболка.