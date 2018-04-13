В России создали Ассоциацию международной информационной безопасности

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . В России в ответ на растущие киберугрозы создана Национальная Ассоциация международной информационной безопасности, ее услугами будут пользоваться органы власти и организации, участвующие в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности, заявили в пятницу в МИД РФ

"В условиях нарастания угроз в информационном пространстве гражданское общество продолжает искать наиболее эффективные способы борьбы с этими вызовами, используя различные формы объединения усилий профессионалов. Негосударственный сектор готов внести свой вклад в обеспечение международной информационной безопасности, сделать информационное пространство по-настоящему безопасной средой. В русле этих тенденций 10 апреля 2018 года в России создана Национальная Ассоциация международной информационной безопасности", — говорится в сообщении МИД.

Президентом ассоциации избран директор Института проблем информационной безопасности МГУ Владислав Шерстюк, генеральным директором — президент Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Смирнов

"В состав президиума ассоциации вошли ведущие ученые и специалисты, известные эксперты в области международной информационной безопасности. Основная цель ассоциации — содействие реализации государственной политики в области обеспечения международной информационной безопасности, а также продвижение российских инициатив в указанной области. Основные усилия ассоциации планируется направить на повышение эффективности аналитической работы в данной области, выработку соответствующих рекомендаций всем заинтересованным органам и организациям", — пояснили в МИД РФ.

Отмечается, что в качестве одного из ключевых направлений рассматривается взаимодействие с аналогичными зарубежными объединениями ученых и экспертов, как в двустороннем формате, так и в рамках различных международных площадок и форумов.

"По замыслу учредителей, создание ассоциации будет способствовать укреплению национальной безопасности в информационной сфере. Результаты ее деятельности будут использоваться органами власти и организациями, участвующими в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности", — заявили в российском МИД.