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Денис Глушаков сыграл в футбол на черном поле в ролике LG
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Денис Глушаков сыграл в футбол на черном поле в ролике LG 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
LG Electronics в рамках своей новой рекламной кампании организовала суперконтрастный футбольный матч на черном поле. Ролик будет транслироваться в digital, продвигая премиальные OLED-телевизоры.
В преддверии крупного футбольного события в России компания LG Electronics запустила рекламную кампанию совместно с агентствами HS Ad Russia и SLAVA. Лицом кампании стал футболист Денис Глушаков.
Видео демонстрирует передовые технологии OLED-телевизоров, создающие эффект полного погружения в происходящее на экране.
Забавный видеоролик начинается неожиданно: зритель «застает» Дениса Глушакова за перекрашиванием футбольного поля в черный цвет.
Создатели объясняют, именно на фоне глубокого черного на телевизорах LG OLED остальные цвета играют по-настоящему яркими и насыщенными красками. Видео также демонстрирует преимущества LG OLED телевизоров в передаче движения, цветов и контрастности по сравнению с LED моделями.
Напряженный матч неожиданно прерывает появление яркого клоуна, который получает карточки от желтой до несуществующих цветов.
«Процесс съемок шел замечательно, хотелось бы сказать «на ура». Я играю очень давно, но черные поля мне еще не попадались. Да и появление клоуна на футбольном поле весьма неожиданно! Эпизод, когда после желтой и красной карточки, судья достает еще оранжевую, зеленую, фиолетовую, действительно очень неожиданный. Хочу поблагодарить всю команду, атмосфера была очень позитивной. Я никогда еще не снимался в видео ролике столь долго по времени, но, надеюсь, результат того стоит», — поделился Денис Глушаков.
Для LG Electronics и Дениса Глушакова этот совместный проект стал не первым. Ранее компания и популярный футболист сотрудничали в сфере добрых дел и социальных активностей.
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