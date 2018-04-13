Денис Глушаков сыграл в футбол на черном поле в ролике LG

LG Electronics в рамках своей новой рекламной кампании организовала суперконтрастный футбольный матч на черном поле. Ролик будет транслироваться в digital, продвигая премиальные OLED-телевизоры.

В преддверии крупного футбольного события в России компания LG Electronics запустила рекламную кампанию совместно с агентствами HS Ad Russia и SLAVA. Лицом кампании стал футболист Денис Глушаков

Видео демонстрирует передовые технологии OLED-телевизоров, создающие эффект полного погружения в происходящее на экране.

Забавный видеоролик начинается неожиданно: зритель «застает» Дениса Глушакова за перекрашиванием футбольного поля в черный цвет.

Создатели объясняют, именно на фоне глубокого черного на телевизорах LG OLED остальные цвета играют по-настоящему яркими и насыщенными красками. Видео также демонстрирует преимущества LG OLED телевизоров в передаче движения, цветов и контрастности по сравнению с LED моделями.

Напряженный матч неожиданно прерывает появление яркого клоуна, который получает карточки от желтой до несуществующих цветов.

«Процесс съемок шел замечательно, хотелось бы сказать «на ура». Я играю очень давно, но черные поля мне еще не попадались. Да и появление клоуна на футбольном поле весьма неожиданно! Эпизод, когда после желтой и красной карточки, судья достает еще оранжевую, зеленую, фиолетовую, действительно очень неожиданный. Хочу поблагодарить всю команду, атмосфера была очень позитивной. Я никогда еще не снимался в видео ролике столь долго по времени, но, надеюсь, результат того стоит», — поделился Денис Глушаков.

Для LG Electronics и Дениса Глушакова этот совместный проект стал не первым. Ранее компания и популярный футболист сотрудничали в сфере добрых дел и социальных активностей.