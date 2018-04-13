В Хорошевке провели гала-матч по хоккею, посвященный Дню космонавтики

На ледовом катке ЦСКА состоялся гала-матч по хоккею, посвященный Дню космонавтики. Встречались команды «КомАр» — команда гостей, состоящая, в основном, из артистов и шоуменов, и команда хозяев площадки — «Красные звёзды».

— Несмотря на заявленный товарищеский формат встречи, игра получилась азартной и скоростной. С первых минут ледовой баталии закипели страсти, активно подогреваемые болельщиками, в основном, членами семей и друзьями хоккеистов, — отметили в пресс-службе ЦСКА.

Итоговый счёт матча 6:2 в пользу «Красных звёзд». Завершилась встреча общим фотографированием и обменом подарками. (то)