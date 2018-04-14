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Клиффорд намерен вернуться к работе главного тренера в ближайшее время
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Клиффорд намерен вернуться к работе главного тренера в ближайшее время 

Чемпионат.com 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Уволенный с поста главного тренера «Шарлотт Хорнетс» Стив Клиффорд в скором времени приступит к поиску нового места работы, сообщает Clutch Points. Специалист намерен претендовать на должность главного тренера одной из команд НБА. После завершения регулярного чемпионата вакантными уже успели стать должности в «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик». Также в поисках нового наставника пребывает и «Финикс Санз».
По мнению ряда экспертов, Клиффорд может возглавить «Орландо Мэджик», ранее он уже работал с командой из Флориды в качестве ассистента главного тренера.
Работа с «Шарлотт» была для Клиффорда первым опытом работы в роли главного тренера. За пять сезонов с командой из Северной Каролины он два раза сумел её вывести в плей-офф.
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