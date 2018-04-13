Евгений Дадонов: «Грохнуть Канаду с Макдэвидом? Почему бы и нет» 

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов рассказал о возможном приезде на чемпионат мира, прокомментировал смену главного тренера сборной России и высказал свое мнение о канадском форварде Конноре Макдэвиде.
Знарок стал ненужным
— Вам из сборной еще не звонили?
— Ну так — предварительный разговор только был.
— Но вы по-прежнему склоняетесь к тому, чтобы приехать?
— Да — если все нормально будет.
— А что может быть ненормально?
— Имею в виду, что если вызов придет — я приеду.
— Слышали, что в сборной сменился главный тренер?
— Слышал.
— И что думаете?
— Даже не знаю, что думать — что там, как, из-за чего это случилось. Надеюсь, скоро будут подробности.
— Это на ваше решение никак не повлияет?
— А как оно может повлиять?
— Ну, может, вы у одного тренера были готовы играть, а у другого — нет.
— Это же сборная. Ты едешь за страну выступать. Если вызывают — надо приезжать и играть.
— Не считаете, что со Знарком некрасиво поступили?
— Я просто не знаю, что там и как. Не могу это комментировать.
— Надеетесь увидеть в сборной Панарина и Шипачева?
— Надеяться можно хоть на кого. От меня-то ничего не зависит. Посмотрим.
— Видели, какой состав подбирается у Канады?
— Видел пару новостей. Экблад наш туда поедет. Макдэвид.
— И как, можно Канаду с Макдэвидом-то грохнуть?
— Почему бы и нет? Он хороший игрок. Но чтобы выиграть чемпионат мира — команда должна быть хорошая. Не индивидуально сильная, а именно хорошая команда.
— Макдэвид именно хороший игрок, или все-таки другой эпитет лучше подобрать?
— Наверное, можно и другой подобрать. Он вроде же лучший бомбардир второй год подряд? Наверное — даже один из лучших на данный момент. (Игорь ЕРОНКО)