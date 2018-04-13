Евгений Дадонов: «Грохнуть Канаду с Макдэвидом? Почему бы и нет»

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов рассказал о возможном приезде на чемпионат мира, прокомментировал смену главного тренера сборной России и высказал свое мнение о канадском форварде Конноре Макдэвиде.

Знарок стал ненужным

— Вам из сборной еще не звонили?

— Ну так — предварительный разговор только был.

— Но вы по-прежнему склоняетесь к тому, чтобы приехать?

— Да — если все нормально будет.

— А что может быть ненормально?

— Имею в виду, что если вызов придет — я приеду.

— Слышали, что в сборной сменился главный тренер?

— Слышал.

— И что думаете?

— Даже не знаю, что думать — что там, как, из-за чего это случилось. Надеюсь, скоро будут подробности.

— Это на ваше решение никак не повлияет?

— А как оно может повлиять?

— Ну, может, вы у одного тренера были готовы играть, а у другого — нет.

— Это же сборная. Ты едешь за страну выступать. Если вызывают — надо приезжать и играть.

— Не считаете, что со Знарком некрасиво поступили?

— Я просто не знаю, что там и как. Не могу это комментировать.

— Надеетесь увидеть в сборной Панарина и Шипачева?

— Надеяться можно хоть на кого. От меня-то ничего не зависит. Посмотрим.

— Видели, какой состав подбирается у Канады?

— Видел пару новостей. Экблад наш туда поедет. Макдэвид.

— И как, можно Канаду с Макдэвидом-то грохнуть?

— Почему бы и нет? Он хороший игрок. Но чтобы выиграть чемпионат мира — команда должна быть хорошая. Не индивидуально сильная, а именно хорошая команда.

— Макдэвид именно хороший игрок, или все-таки другой эпитет лучше подобрать?

— Наверное, можно и другой подобрать. Он вроде же лучший бомбардир второй год подряд? Наверное — даже один из лучших на данный момент. (Игорь ЕРОНКО)​