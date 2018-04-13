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Деятельность спортклубов регламентируют на законодательном уровне
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Деятельность спортклубов регламентируют на законодательном уровне 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России будет уточнено понятие «спортивная подготовка» и появится новый вид отраслевой деятельности — «организация спортивной подготовки».
Соответствующие поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» внесены в Госдуму членами Комитета палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи во главе с первым зампредседателем комитета Вячеславом Фетисовым.
В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», отмечается, что законодательные новеллы предлагают установить права и обязанности организаций спортивной подготовки, ввести обязательные требования к уставу подобных организаций и предусматривают особенности правового положения тренеров и других специалистов, занятых в проведении спортподготовки.
В частности, документ предусматривает прохождение спортивной подготовки на основе договора об оказании услуг. Законопроект уточняет обязательные условия такого договора, расширяет сферу его применения.
Кроме того, в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается предусмотреть дополнительное основание отсрочки от призыва на срочную военную службу — прохождение подготовки спортсменов, включённых в списки кандидатов в спортивные сборные команды России.
Также в законопроекте содержатся технические изменения, связанные с дополнением списка городов федерального значения городом Севастополем, для территориального порядка развития определённого вида спорта и установления единого правового режима для всех федеральных городов.
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