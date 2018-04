Италия сыграет с Украиной 10 октября

Стали известны соперники сборной Италии по товарищеским матчам, информирует пресс-служба команды. 10 октября Италия сыграет с Украиной, а 20 ноября — с США. Напомним, что ни одна их этих сборных не сыграет на предстоящем чемпионате мира в России.

#Azzurri 🇮🇹 Two friendlies have been confirmed with the side set to play #Ukraine 🇺🇦 on 10th October and the USA 🇺🇸 on 20th November. 👉 https://t.co/j1t8bWTDiv#VivoAzzurro pic.twitter.com/G703BTmwZO

— Italy (@azzurri) 13 апреля 2018 г.