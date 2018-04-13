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«Играет лучше мальчишек». 12-летняя нижегородка участвует в конкурсе футболистов
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«Играет лучше мальчишек». 12-летняя нижегородка участвует в конкурсе футболистов 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Яна Свистунова прошла в финал конкурса «Футбол для дружбы», который проводит «Газпром». Один из 13 финалистов сыграет в матче, приуроченном к ЧМ-2018 по футболу, с детьми из других стран. А также выйдет с игроками нашей сборной на поле во время чемпионата. Кто это будет — решит онлайн-голосование.
Участники конкурса делились видео, в которых показывали свою любовь к спорту. Вот видео от Яны. Девочка учится в спортивном интернате «Чертаново» в Москве уже третий год. Знакомые говорят, что играет Яна лучше мальчишек.
— Яна увлечена футболом с 5 лет, — рассказала NN.RU ее мама Елена Свистунова. — Начинала заниматься еще в детсаде. Тренер увидел, как она играет и позвал в команду девочек. Потом увидел тренер мальчиков и позвал к ним играть. Вот она и там и там играла. Она была на две головы выше мальчишек, так что ее брали в команду, чтоб помогала. Сейчас играет за первенство Москвы. Она два раза была чемпионом России, когда еще занималась в Нижнем Новгороде, у нее первый юношеский разряд.
Главная мечта 12-летней спортсменки — попасть в Российскую сборную по футболу.
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