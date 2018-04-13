Олимпийские чемпионы вышли на подиум и показали, как носить новую коллекцию ZASPORT 

В этот вечер коллекцию демонстрировали не профессиональные модели, а именитые российские спортсмены! Они устроили настоящее яркое, динамичное шоу и продемонстрировали, что одежда от ZASPORT — это и модно, и удобно. Спортсмены танцевали, крутили ленты, исполняли акробатические этюды, и это все в традиционных для бренда худи, толстовках, платьях свободного кроя, кардиганах и куртках. Кроме того, они продемонстрировали и расширенную линейку аксессуаров, в которую вошли поясные сумки, рюкзаки, очки и коллекционные значки с олимпийской тематикой.
В показе принимали участие Яна Луконина (чемпионка мира и Европы), Лера Ткаченко (двукратная чемпионка Европы), Ульяна Донскова (олимпийская чемпионка 2012 года), Лиза Назаренкова (чемпионка России), Анна Спирина (чемпионка российских и международных турниров), Вера Бирюкова (олимпийская чемпионка 2016 года), Лена Родионова (призер Чемпионатов мира и Европы), Дарья Спиридонова (призер Олимпиады-2016), фигуристки Татьяна Волосожар (двукратная чемпионка Олимпиады-2014) и Ксения Столбова (олимпийская чемпионка и серебряный призер игр 2014 года) и пловчиха Станислава Комарова (призер Олимпийских игр — 2004).
Поддержать дизайнера Анастасию Задорину и новоиспеченных моделей, а также насладиться прекрасным вечером и коллекцией пришли звездные гости, в числе которых были сноубордисты Алена Заварзина и Вик Вайлд, телеведущая Юлия Барановская, актриса Анжелика Каширина и многие другие.
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Текст: Диана Гербер
Фото: пресс-служба