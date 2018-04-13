Олимпийские чемпионы вышли на подиум и показали, как носить новую коллекцию ZASPORT

В этот вечер коллекцию демонстрировали не профессиональные модели, а именитые российские спортсмены! Они устроили настоящее яркое, динамичное шоу и продемонстрировали, что одежда от ZASPORT — это и модно, и удобно. Спортсмены танцевали, крутили ленты, исполняли акробатические этюды, и это все в традиционных для бренда худи, толстовках, платьях свободного кроя, кардиганах и куртках. Кроме того, они продемонстрировали и расширенную линейку аксессуаров, в которую вошли поясные сумки, рюкзаки, очки и коллекционные значки с олимпийской тематикой.

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Фото: пресс-служба