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Юбилейный концерт ансамбля «Хабиби» состоится в центре «Северное Чертаново»
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Юбилейный концерт ансамбля «Хабиби» состоится в центре «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Ансамбль арабского танца «Хабиби» отметит свой 15-летний юбилей. Праздник в честь этого события состоится в субботу, 14 апреля.
Программа юбилейного мероприятия обещает быть по-восточному манящей и таинственной. Организаторы подготовили уголок, где будут рисовать по телу хной, выставку достижений коллектива, и даже можно будет угоститься ливанской кухней.
-Для росписи по телу Мехенди мы пригласили девочку: ее зовут Анастасия. Более того, она проведет мастер-класс по рисованию хной. Концертная программа в этот раз будет очень большой, что мы даже распределили номера на два отделения. Ансамбль «Хабиби» — очень интересный коллектив, и танцы у них колоритные и яркие. Такое стоит посмотреть, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Праздник развернется по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 5Г. Начало в 17:30. Регистрацию можно пройти по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/13/39879/
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