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Конте: «С этого момента и до конца сезона я буду применять ротацию»
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Конте: «С этого момента и до конца сезона я буду применять ротацию» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о травмах полузащитника Дэнни Дринкуотера и о форме защитника Андреаса Кристенсена.
"Сезон для Дэнни складывается неудачно. Он начал сезон с травмой икроножной мышцы, затем проблемы продолжились. Теперь у него проблемы с паховыми мышцами. Речь идет о хорошем полузащитнике, хорошем игроке. Я верю в него.
Кристенсен не сыграл в последнем матче, потому что речь идет о молодом игроке. Это его первый сезон на таком уровне. Игра на этом уровне подразумевает, что ты теряешь много психологической энергии. Возможно, он немного устал в этом отношении.
В то же время здорово, когда есть возможность выпустить вместо него Гари Кэйхилла. Речь идет о важном игроке не только для «Челси», но и для национальной сборной. У меня есть такая возможность для ротации, особенно в линии обороны. Когда я вижу некоторые ситуации, я стараюсь что-то изменить.
Разумеется, Кристенсен может внести свой вклад в заключительные несколько недель сезона. На данный момент в моем распоряжении 4 центральных защитника. С этого момента и до конца сезона я буду применять ротацию, и каждый получит возможность сыграть", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Конте: «Будет очень сложно отыграть такое отставание»
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