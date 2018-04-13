Конте: «С этого момента и до конца сезона я буду применять ротацию»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о травмах полузащитника Дэнни Дринкуотера и о форме защитника Андреаса Кристенсена

"Сезон для Дэнни складывается неудачно. Он начал сезон с травмой икроножной мышцы, затем проблемы продолжились. Теперь у него проблемы с паховыми мышцами. Речь идет о хорошем полузащитнике, хорошем игроке. Я верю в него.

Кристенсен не сыграл в последнем матче, потому что речь идет о молодом игроке. Это его первый сезон на таком уровне. Игра на этом уровне подразумевает, что ты теряешь много психологической энергии. Возможно, он немного устал в этом отношении.

В то же время здорово, когда есть возможность выпустить вместо него Гари Кэйхилла. Речь идет о важном игроке не только для «Челси», но и для национальной сборной. У меня есть такая возможность для ротации, особенно в линии обороны. Когда я вижу некоторые ситуации, я стараюсь что-то изменить.

Разумеется, Кристенсен может внести свой вклад в заключительные несколько недель сезона. На данный момент в моем распоряжении 4 центральных защитника. С этого момента и до конца сезона я буду применять ротацию, и каждый получит возможность сыграть", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Конте: «Будет очень сложно отыграть такое отставание»