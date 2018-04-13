Занятие от мастеров спорта международного класса проведут для многодетных семей Красносельского района

Для подростков из многодетных семей 14 апреля в Красносельском районе организуют мероприятие, которое проведут мастера спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира.

К занятию приглашаются ребята в возрасте от девяти до 16 лет. Для участников проведут зарядку, их обучат основам тренировки. Кроме того, профессиональные спортсмены расскажут детям о важности здорового образа жизни.

— Это очень мощно мотивируют детей. Они видят, что достижение успеха требует определенных усилий, и заряжаются энергией для того, чтобы ставить и выполнять свои цели, — поделилась организатор мероприятия Оксана Бординова.

Кроме того, каждый пришедший ребенок получит в подарок автограф от чемпионки России по женской борьбе Екатерины Красновой и футбольного тренера Александра Маслова

Всех желающих присоединиться к тренировке ждут по адресу: Нижняя Красносельская, дом 35, строение 23. Начало занятия в 11:00. Вход свободный.