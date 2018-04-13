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Занятие от мастеров спорта международного класса проведут для многодетных семей Красносельского района
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Занятие от мастеров спорта международного класса проведут для многодетных семей Красносельского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для подростков из многодетных семей 14 апреля в Красносельском районе организуют мероприятие, которое проведут мастера спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира.
К занятию приглашаются ребята в возрасте от девяти до 16 лет. Для участников проведут зарядку, их обучат основам тренировки. Кроме того, профессиональные спортсмены расскажут детям о важности здорового образа жизни.
— Это очень мощно мотивируют детей. Они видят, что достижение успеха требует определенных усилий, и заряжаются энергией для того, чтобы ставить и выполнять свои цели, — поделилась организатор мероприятия Оксана Бординова.
Кроме того, каждый пришедший ребенок получит в подарок автограф от чемпионки России по женской борьбе Екатерины Красновой и футбольного тренера Александра Маслова.
Всех желающих присоединиться к тренировке ждут по адресу: Нижняя Красносельская, дом 35, строение 23. Начало занятия в 11:00. Вход свободный.
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