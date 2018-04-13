Девушки из школы №27 «Сокол» начали подготовку к участию в Первенстве России по футболу

Представительницы Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол» начали подготовку к Первенству в России по футболу среди женских команд, сообщили 13 апреля.

Соревнования стартуют 1 мая.

Девушки примут участие в играх среди команд второго дивизиона. От школы на соревнованиях выступит сборная, в состав которой вошли спортсменки старше 2002 года рождения.

Соревнования поделены на два этапа: московский и региональный.

— Мы рассчитываем завоевать первые места и там, и там. Девочки настроены на победу. Отмечу, что это самые главные соревнования в молодежном футболе, — подчеркнул Андрей Чеботарев , администратор СШОР №27 «Сокол».

Подготовкой девочек к Первенству занимается тренер Валентина Баркова.

Отметим, что второй этап соревнований состоится осенью в городе Крымске.