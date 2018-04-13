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Девушки из школы №27 «Сокол» начали подготовку к участию в Первенстве России по футболу
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Девушки из школы №27 «Сокол» начали подготовку к участию в Первенстве России по футболу 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Представительницы Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол» начали подготовку к Первенству в России по футболу среди женских команд, сообщили 13 апреля.
Соревнования стартуют 1 мая.
Девушки примут участие в играх среди команд второго дивизиона. От школы на соревнованиях выступит сборная, в состав которой вошли спортсменки старше 2002 года рождения.
Соревнования поделены на два этапа: московский и региональный.
— Мы рассчитываем завоевать первые места и там, и там. Девочки настроены на победу. Отмечу, что это самые главные соревнования в молодежном футболе, — подчеркнул Андрей Чеботарев, администратор СШОР №27 «Сокол».
Подготовкой девочек к Первенству занимается тренер Валентина Баркова.
Отметим, что второй этап соревнований состоится осенью в городе Крымске.
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