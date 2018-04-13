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Тебас: Ла Лига не так сильно пострадает из-за ухода Месси и Роналду через 4 года
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Тебас: Ла Лига не так сильно пострадает из-за ухода Месси и Роналду через 4 года 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, что будет с лигой после того, как в ней перестанут выступать форвард «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
«Месси и Роналду — это большая удача для испанской лиги. Два лучших игрока мира, который выступают в нашей лиге. В двух лучших командах мира, а не в каких-то других. Сказать, что ничего не случится после того, как они закончат играть, — было бы какой-то неправдой. Правда в том, что мы работаем над тем, чтобы, когда этот день настанет, Ла Лига от этого не пострадала. Слава богу, у нас ещё есть в запасе 4-5 лет. Если же это произошло бы сегодня, я бы сказал, что лига понесла бы большой урон. Через четыре года лига не пострадает так сильно, поскольку мы над этим работаем», — сказал Тебас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Пучковым.
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