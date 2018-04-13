Ещё
В Щукине представителей НКО научат готовить заявки на гранты
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Щукине представителей НКО научат готовить заявки на гранты 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В районе Щукино представителей некоммерческих организаций научат готовить заявки на гранты. Мастер-класс «От замысла проекта до заявки на получение гранта» состоится 19 апреля.
— К участию приглашаем руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, волонтеров и всех заинтересованных лиц. На мастер-классе расскажут об особенностях подготовки заявок на гранты, о наиболее распространенных ошибках при подготовке заявки на грант, а также о разработке проектов, — сообщила старший специалист по связям с общественностью отдела по работе с НКО в СЗАО Наталья Кеда.
Ведущая мастер-класса — доктор социологических наук Ирина Осипова. Для участия необходимо отправить заявку на почту szao@go.mos.ru с указанием ФИО и контактного телефона. Начало в 16.00, регистрация с 15.30. Адрес Ресурсного центра НКО: ул. Маршала Новикова, д. 5. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
Медсестры ГКБ №52 Щукина покажут профессиональные способности на городском конкурсе Шашисты из Щукина примут участие в окружных соревнованиях В Щукине определили победителей окружной эстафеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото101
Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ1
Родченкова обвинили в создании российской системы допинга2
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение