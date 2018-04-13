В Щукине представителей НКО научат готовить заявки на гранты 

В районе Щукино представителей некоммерческих организаций научат готовить заявки на гранты. Мастер-класс «От замысла проекта до заявки на получение гранта» состоится 19 апреля.
— К участию приглашаем руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, волонтеров и всех заинтересованных лиц. На мастер-классе расскажут об особенностях подготовки заявок на гранты, о наиболее распространенных ошибках при подготовке заявки на грант, а также о разработке проектов, — сообщила старший специалист по связям с общественностью отдела по работе с НКО в СЗАО Наталья Кеда.
Ведущая мастер-класса — доктор социологических наук Ирина Осипова. Для участия необходимо отправить заявку на почту szao@go.mos.ru с указанием ФИО и контактного телефона. Начало в 16.00, регистрация с 15.30. Адрес Ресурсного центра НКО: ул. Маршала Новикова, д. 5. (ео)