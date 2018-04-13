В Щукине представителей НКО научат готовить заявки на гранты

В районе Щукино представителей некоммерческих организаций научат готовить заявки на гранты. Мастер-класс «От замысла проекта до заявки на получение гранта» состоится 19 апреля.

— К участию приглашаем руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, волонтеров и всех заинтересованных лиц. На мастер-классе расскажут об особенностях подготовки заявок на гранты, о наиболее распространенных ошибках при подготовке заявки на грант, а также о разработке проектов, — сообщила старший специалист по связям с общественностью отдела по работе с НКО в СЗАО Наталья Кеда