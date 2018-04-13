Молодые парламентарии Вороновского организуют спортивный урок

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Представители Молодежной палаты поселения Вороновское 15 апреля проведут открытую тренировку по кроссфиту. Занятие состоится в «Парке Коммунальщиков».

— Такие спортивные уроки мы проводим регулярно. В этот раз начинающие атлеты смогут сделать упражнения на брусьях и турнике. Кроме того, во время тренировки будут отжимания, прыжки на скакалке и подтягивания. Думаем, что занятия на свежем воздухе полезны каждому, вне зависимости от возраста, — прокомментировали представители Молодежной палаты.

Отметим, что начнется тренировка в 17:00.