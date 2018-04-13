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Очередной футбольный матч пройдет в Московском
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Очередной футбольный матч пройдет в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница спортивного объединения в социальных сетях
Очередная футбольная встреча, организованная объединением «Спортивный Московский», пройдет 14 апреля в одноименном поселении.
— Начало встречи запланировано на 11:00, и продлится она около двух часов. Ждем всех желающих старше 18 лет на футбольном поле Центра спорта «Московский», — прокомментировал основатель движения Дмитрий Шарий.
Местные приверженцы здорового образа жизни активно и регулярно посещают подобные мероприятия. Среднее число участников обычно варьируется от 20 до 30 человек.
Дмитрий Шарий добавил, что в скором времени атлеты начнут тренироваться на открытом воздухе. Организация «Спортивный Московский» планирует провести турнир по армрестлингу.
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