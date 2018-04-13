Медицинский робот: от позавчера до послезавтра

Российские врачи провели первую операцию с помощью отечественного робота-хирурга. Это изобретение уникально? В эфире телеканала «МИР 24» -робототехник Антон Бураков.

— Насколько сложно создать такого помощника?

Антон Бураков: Это очень сложная разработка. Самый известный в мире робот-хирург называется Да Винчи, эти роботы разрабатываются с 1990 годов. До сих пор совершенствуются, и сейчас их в мире работает около трех тысяч, пара десятков работает в России, четыре в Москве. Это дорогие роботы.

— Сколько стоит создание такого робота?

Антон Бураков: Я бы дал около 10 млн долларов, это что-то среднее.

— Если сравнивать работу робота и человека, каково преимущество робота — он более точен, не устает?

Антон Бураков: И он может работать гораздо быстрее. Да Винчи такой точный, что есть видео, где он пришивает шкурку к виноградинке. Когда он делает надрезы, человеку не больно. Кроме того, опытный хирург может проводить операции по всему миру через дистанционное присутствие. Он может проводить такие операции одну за другой, не выходя из дома.

— Существует большой ассортимент медицинских роботов?

Антон Бураков: Да. Есть робот, который делает массаж. А есть робот, который делает пересадку волос — это просто шлем, который с затыльной части пересаживает луковицы. Такие операции будут проходить быстрее, чем когда это делает человек. Есть робот, который делает операцию на мозге. Он называется Миневра и обладает искусственным интеллектом.

Интервью полностью смотрите в ролике.

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