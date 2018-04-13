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«Из области фантастики»: Саша Плющенко поразил навыками на сложном тренажере
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«Из области фантастики»: Саша Плющенко поразил навыками на сложном тренажере 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Четырёхлетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, несмотря на свой юный возраст, с уверенностью покоряет лёд. Саша смело выполняет сложные элементы фигурного катания, поскольку оттачивает свои навыки на специальных тренажерах. И выглядят его занятия весьма внушительно.
Продюсер Яна Рудковская гордо взращивает будущего чемпиона и неустанно повторяет, что все способности и таланты ее сына — это не гены, а ежедневный упорный труд. Впрочем, многие уверены, что звездная мама лукавит, и тут не обошлось без ее крайне строгих методов воспитания, которыми и обусловлено упорство ребенка на достижение вершины мастерства. И хотя о семейном укладе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко говорят даже в Европе, сложно отрицать, что их действия приносят свои плоды.
Четырехлетний Саша Плющенко продолжает свое движение семимильными шагами, осваивая все новые и новые фигуры, чем, безусловно, радует своих гордых родителей. Ну а для тех, кто убежден, что ребенок буквально не снимает коньки, Рудковская показала занятия на тренажерах, которые подготавливают Сашу ко льду. «Видео из области фантастики, не для слабонервных родителей и, по мнению специалистов, уникальное для 5 летнего мальчика!» — похвасталась Яна своим целеустремлённым ребенком. На видео Саша вращается на крутилке с умопомрачительной скоростью, не теряя при этом равновесия и полностью контролируя ситуацию.
Неудивительно, что пользователи сети были огорошены умениями маленького Саши и честно признались, что им самим не под силу такое повторить, поскольку наверняка бы закружилась голова, и все непременно закончилось бы травмой. А потому Саша не может не восхищать своим мастерским владением тренажера. «Это шедеврально. Как говорит Тарасова — чемпион!» «Какой хороший вестибулярный аппарат у мальчика. У меня голова закружилась только от просмотра» «Без сомнений. Лучше Евгения Плющенко будет только его сын» «Со мной бы трагедия бы приключилась, если бы я так сделала» «Просто космос! Умопомрачительно! Невероятно! Будущий чемпион»
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 12 Апр 2018 в 9:17 PDT Любопытно, что родители Саши также ратуют и за другую профессию, стабильно отправляя своего наследника участвовать в модных показах и съемках. Однако, по мнению пользователей сети, несмотря на смазливую внешность для сложной профессии модели пока что Саша совершенно не подходит, и поправить ситуацию можно лишь долгими и упорными тренировками, час за часом отрабатывая правильную походку на подиуме.
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