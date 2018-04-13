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«Химки» представили «новый логотип» к выходу в премьер-лигу. И он очень странный
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«Химки» представили «новый логотип» к выходу в премьер-лигу. И он очень странный 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Химки» пошутили над новым логотипом премьер-лиги. В ближайшее время логотип, на котором изображена голова медведя, будет официально утвержден РФПЛ.
Подмосковный клуб решл «заранее подготовиться к повышению в классе» и представил логотип, выполненный в похожем стиле. На нем изображен загадочный символ, который, по всей видимости, является головой трансформера — нового маскота «Химок», который появился всего несколько дней назад.
Посмотрели за последними трендами в @rfpl и решили, что готовиться к повышению в классе надо заранее. С цветом фона не смогли определиться, поэтому он в полосочку. pic.twitter.com/b0wyPEOekB
— ФК Химки (@fc_khimki) 13 апреля 2018 г.
Ранее новый логотип представил и «Тосно», поместивший на эмблему талисман команды — лося.
В связи с последними событиями @rfpl pic.twitter.com/R9p3A9fOin
— ФК ТОСНО (@fctosno) 13 апреля 2018 г.
Стоит добавить, что «Химки», если и собираются вернуться в премьер-лигу, то точно не в этом сезоне. За шесть туров до конца команда занимает 13-е место в ФНЛ, в 20 очках от зоны стыковых матчей.
Новый логотип премьер-лиги. Просто бомба!
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