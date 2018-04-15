Джон Купер: Думаю, «Девилз» надеялись на ничью в серии после двух игр

— Чего хотел «Нью-Джерси»? Думаю, они надеялись на ничью в серии после двух игр. Не получилось. Мы хотели выиграть обе и добились своего.

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Что нам делать дальше? Ехать туда, и очень постараться выиграть. Желательно оба матча. Таков наш план, — передает слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится на арене Prudential Center в Нью-Джерси во вторник в 02:30 по московскому времени.