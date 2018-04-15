Кори Шнайдер: Мы отлично выглядели в третьем периоде — было поздно, но бой мы дали

— Мы отлично выглядели в третьем периоде. Было поздно, но бой мы дали. Мы имеем то, что имеем. Они хорошо играют дома. Они защищали преимущество своего поля, и теперь нам необходимо сделать то же самое на своей арене.

Обстоятельства были не идеальны, но это часть игры. Выбирать, когда нужно выходить играть, не приходится. Мне нужно было сделать свою работу, помочь захватить инициативу и дать нам шанс отыграться, — передает слова Шнайдера официальный сайт НХЛ.

Отметим, что голкипер «Девилз» Кит Кинкэйд пропустил пять шайб с 15 бросков, и на 14-й минуте второго периода место в воротах занял Кори Шнайдер. Это первое появление 32-летнего Шнайдера в матче плей-офф в составе «Нью-Джерси», куда он был обменян из «Ванкувера» в июне 2013 года.

После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится на арене Prudential Center в Нью-Джерси во вторник в 02:30 по московскому времени.