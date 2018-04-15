— Мы отлично выглядели в третьем периоде. Было поздно, но бой мы дали. Мы имеем то, что имеем. Они хорошо играют дома. Они защищали преимущество своего поля, и теперь нам необходимо сделать то же самое на своей арене.
Джон Хайнс: Считаю, что Шнайдер замечательно вошел в игру
Обстоятельства были не идеальны, но это часть игры. Выбирать, когда нужно выходить играть, не приходится. Мне нужно было сделать свою работу, помочь захватить инициативу и дать нам шанс отыграться, — передает слова Шнайдера официальный сайт НХЛ.
Отметим, что голкипер «Девилз» Кит Кинкэйд пропустил пять шайб с 15 бросков, и на 14-й минуте второго периода место в воротах занял Кори Шнайдер. Это первое появление 32-летнего Шнайдера в матче плей-офф в составе «Нью-Джерси», куда он был обменян из «Ванкувера» в июне 2013 года.
После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится на арене Prudential Center в Нью-Джерси во вторник в 02:30 по московскому времени.