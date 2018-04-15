Футболисты «Реала» Роналду, Бэйл и Модрич пропустят матч с «Малагой» 

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пропустит выездной матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу с «Малагой».
В заявку на матч также не попали полузащитник Лука Модрич и Гарет Бэйл, а также защитник Рафаэль Варан, сообщает пресс-служба «Реала».
Встреча состоится 15 апреля в 21:45 мск.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил недовольство высказываниями в СМИ, что его команда украла победу у «Ювентуса» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.