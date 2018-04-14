Получившему удар мячом стюарду матча «Торино» — «Интер» пришлось удалить селезёнку

25-летнему стюарду, который работал на матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и миланским «Интером» пришлось перенести операцию по удалению селезёнки.

Как сообщает Corriere della Sera, причиной травмы работника стадиона стало попадание мячом после удара со штрафного полузащитника «Интера» Антонио Кандревы. Футболист пробил выше ворот, после чего мяч попал в спину ничего не подозревавшему стюарду.

Пострадавший отработал матч до конца, несмотря на сильные болевые ощущения. После ему было проведено обследование, в результате которого было решено удалить селезёнку.