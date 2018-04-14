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Стюарду матча удалили селезенку после удара мячом от игрока «Интера»
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Стюарду матча удалили селезенку после удара мячом от игрока «Интера» 

Газета.Ru 1 час назад
Стюарду матча чемпионата Италии по футболу между Торино" и миланским «Интером», пришлось провести операцию по удалению селезенки, сообщает "Советский спорт".
Издание отмечает, что причиной травмы 25-летнего работника стадиона стало попадание мячом после удара со штрафного полузащитника «Интера» Антонио Кандревы. Футболист пробил выше ворот, после чего мяч попал в спину стюарду.
Несмотря на сильную боль, мужчина отработал до конца матча. После обследования ему было решено удалить селезенку.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис возмутился отсутствием видеоповторов в Лиге чемпионов.
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