Стюарду матча удалили селезенку после удара мячом от игрока «Интера»

Стюарду матча чемпионата Италии по футболу между Торино" и миланским «Интером», пришлось провести операцию по удалению селезенки, сообщает "Советский спорт"

Издание отмечает, что причиной травмы 25-летнего работника стадиона стало попадание мячом после удара со штрафного полузащитника «Интера» Антонио Кандревы. Футболист пробил выше ворот, после чего мяч попал в спину стюарду.

Несмотря на сильную боль, мужчина отработал до конца матча. После обследования ему было решено удалить селезенку.