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Дмитрий Булыкин: «Думаю, в финале встретятся „Реал“ и „Ливерпуль“
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Дмитрий Булыкин: «Думаю, в финале встретятся „Реал“ и „Ливерпуль“ 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» встретится с «Ромой», «Бавария» сыграет с "Реалом". Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.
— Сейчас не скажешь, что пара «Ливерпуль» — «Рома» будет послабее. Ведь они обыграли «Манчестер Сити» и «Барселону». А тот же «Реал» еле-еле прошел «Ювентус», — сказал Булыкин. — Все команды заслужили выхода в полуфинал: некоторые — подвигом, некоторые — результативностью. Из всей четверки стабильнее выглядит «Бавария». Вот у нее и будет шанс продемонстрировать свою силу против такого соперника, как «Реал».
— Видите «Баварию» в финале?
— Эта пара начинает в Германии, и там успех будет на стороне мюнхенцев. «Реал» может наиграть на ничью, но, думаю, «Бавария» выиграет в первом матче со счетом 2:1. Однако в ответном «Реал» победит со счетом 1:0 и пройдет в финал.
— Как думаете, «Рома» вслед за «Барсой» выбьет «Ливерпуль»?
— Не уверен. Мне кажется, что дома «Ливерпуль» выиграет 2:0, а в Риме уступит. Но с минимальным счетом — так, чтобы пройти в финал. Хотя после того, как «Рома» обыграла «Барселону» 3:0, и ЦСКА чуть было не отыгрался в ответном матче с «Арсеналом», прогнозировать что-то сложно. (Игорь НОВИКОВ)
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