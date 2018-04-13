Дмитрий Булыкин: «Думаю, в финале встретятся „Реал“ и „Ливерпуль“

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» встретится с «Ромой», «Бавария» сыграет с "Реалом" . Первые матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные — 1 и 2 мая.

— Сейчас не скажешь, что пара «Ливерпуль» — «Рома» будет послабее. Ведь они обыграли «Манчестер Сити» и «Барселону». А тот же «Реал» еле-еле прошел «Ювентус», — сказал Булыкин. — Все команды заслужили выхода в полуфинал: некоторые — подвигом, некоторые — результативностью. Из всей четверки стабильнее выглядит «Бавария». Вот у нее и будет шанс продемонстрировать свою силу против такого соперника, как «Реал».

— Видите «Баварию» в финале?

— Эта пара начинает в Германии, и там успех будет на стороне мюнхенцев. «Реал» может наиграть на ничью, но, думаю, «Бавария» выиграет в первом матче со счетом 2:1. Однако в ответном «Реал» победит со счетом 1:0 и пройдет в финал.

— Как думаете, «Рома» вслед за «Барсой» выбьет «Ливерпуль»?