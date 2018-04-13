Римское и рурское дерби, а также «Тоттенхэм» против «Ман Сити». Анонс уик-энда

ИТАЛИЯ

Серия А. 32-й тур. «Лацио» — «Рома»

ДЕРБИ РИМА

«Рома» с Шиком выбила «Барселону» из Лиги чемпионов

После чуда в матче с «Барселоной» (3:0) и выхода в полуфинал Лиги чемпионов, «Рома» вполне может быть морально истощена. А тут бац и дерби. Да еще и битва за третье место в чемпионате Италии. У «Лацио» настроение наоборот озлобленное, ибо «Зальцбург» вчера оставил команду Симоне Индзаги без полуфинала Лиги Европы. Вот в такие вот полярные ситуации попали клубы перед принципиальной встречей.

И поди знай, у кого шансов больше: у тех, кто на коне и готов горы свернуть, или тех, кто раздосадован и теперь мечтает реабилитироваться в глазах болельщиков. Возможно сейчас именно тот случай, когда нужно вспомнить крылатую фразу, что дерби — это всегда матч на три результата. Здесь многое решит не физика, а психология. Ну и что, тем интереснее!

Серия А. 32-й тур. «Милан» — «Наполи»

«МИЛАН» ПРИБЛИЗИТ ЧЕМПИОНСТВО «ЮВЕНТУСА»?

Если отнимет очки у «Наполи» конечно. Второй по вывеске и первый по турнирной значимости матч в туре интересует общественность не меньше дерби. Первая причина указана выше, а вторая — это компетенция Дженнаро Гаттузо как тренера, о котором нам еще предстоит составить мнение. С одной стороны, при нем «Милан» стал играть менее авантюрно, но более слаженно. Это дало свои результаты и по итогам сезона «Милан», хоть и вряд ли, но все-таки может побороться за Лигу чемпионов на следующий год.

«Наполи» нельзя падать, отрыв за семь туров до конца сезона по итальянским меркам огромный — четыре очка. А впереди адский календарь: после «Милана» еще будут «Ювентус», «Фиорентина» и «Торино». Маурицио Сарри поздно думать над альтернативным подходом к футболу, потому придется молиться, чтобы единственный план на игру сработал в каждом из оставшихся матчей. «Ювентус» испепеляет его минут за двадцать. А что «Милан»? Вот и посмотрим.

ГЕРМАНИЯ

Бундеслига. 30-й тур. «Шальке» — «Боруссия» Д РУРСКОЕ ДЕРБИ

В этот раз это еще и встреча, которая во многом предопределит звание вице-чемпиона и первой команды после «Баварии». Интересно, что хозяева не считаются фаворитами. Всему виной поражения от «Гамбурга» и смазанное впечатление от набирающего мощь коллектива. По сути, в долгую «Боруссия» растеряла много больше, но уж больно хороши были дортмундцы в последних турах — 10 забитых и ни одного пропущенного в мяча в трех крайних матчах.

Удивительно, но «Шальке» выглядит на данный момент командой менее зависимой от одного-двух лидеров типа Горецки или забивного Бургшталлера. «Боруссия» напротив — нуждается в Ройсе, Батшуаи и Гетце. Это, наверное, тот самый момент, когда идейно клубы поменялись местами, мозгами или внутрикомандным укладом. Поражение в дерби будет нанесет не только репутационный вред, но и турнирный — параллельно в туре сыграют следующие соседи по таблице «Байер» и франкфуртский «Айнтрахт», и может получиться так, что на финишной прямой бундеслиги за оставшихся три места в ЛЧ поборются сразу пять коллективов (вышеуказанные плюс «Лейпциг»).

АНГЛИЯ

АПЛ. 34-й тур. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«СИТИ» ПРОИГРАЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД?

Любители статистики могут нырнуть в историю в надежде откопать случай, когда Хосеп Гвардиола проигрывал четыре встречи подряд. Скорее всего, этого не случалось никогда, но вот-вот может произойти. «Ман Сити» попал в зону турбулентности именуемую «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и дерби с «Юнайтед» в АПЛ. Далее — дерзкий «Тоттенхэм», по сути тоже рассчитывающий на звание вице-чемпиона. Физически «горожане» готовы прекрасно, физически травмирован только Менди. А вот насколько убиты горем вылета из ЛЧ звездные без пяти минут чемпионы Англии?

Матч против «шпор» — лакмусовая бумажка. Не проверка на вшивость, прочность или что другое. Это шанс оправиться от трехматчевой контузии, взять наконец чемпионский кубок и поправить настроение перед заключительными пятью турами. Для лондонцев все куда прозаичнее: место в ЛЧ на следующий сезон от них вряд ли уйдет, а вот Маурисио Почеттино в клуб куда статуснее — вполне возможно. Так что эта игра больше про амбиции и престиж нежели про необходимый результат.