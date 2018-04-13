Прогноз на матч Саутгемптон — Челси: команда Конте может снова потерять очки

Субботнюю часть тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги откроют «Саутгемптон» и «Челси». Сложно сказать, какой из команд на текущий момент нужнее очки. «Пенсионеры» не теряют надежд попасть в Лигу чемпионов, хотя финишировать в четвёрке им будет необычайно сложно. «Святые» же борются за выживание и на текущий момент располагаются в зоне вылета. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Сент-Мэрис».

Саутгемптон

С начала февраля «Саутгемптон» не знает радости побед в Премьер-лиге. С тех пор в шести матчах команда дважды сыграла вничью при четырёх поражениях. В средине марта «святых» возглавил Марк Хьюз , но результата тренерская перестановка пока что не приносит. «Сотон» располагается в зоне вылета, отставая от спасительного семнадцатого места на три очка. У южан есть игра в запасе, поэтому они имеют все шансы сохранить место под солнцем. Только пора бы подопечным Марка Хьюза вернуться на победную полосу.

Челси

Поражение от «Тоттенхэма» (1:3) и ничья с «Вест Хэмом» (1:1) существенно снизили шансы «Челси» финишировать в зоне Лиги чемпионов. Команда Антонио Конте отстаёт от четвёртого места на добрых десять очков. Чтобы рассчитывать на место в четвёрке, «пенсионерам» нужно выигрывать все свои матчи и надеяться на неудачи соперников. На прошлых выходных стало чётко понятно, что «Челси» не в форме. Подопечные Антонио Конте создали уйму моментов, однако реализация их подвела. К субботе «пенсионеры» надеются решить свои игровые проблемы и, наконец, набрать три очка.

Давиде Дзаппакоста и Росс Баркли вызывают сомнения. Этан Ампаду и Давид Луис в субботу «Челси» помочь не смогут.

Где смотреть матч

Игру на «Сент-Мэрис», которая стартует в 14:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Саутгемптон" — «Челси»: +8=8-21. Разница мячей: 37-61.

Первый круг: 0:1.

В четырёх последних матчах Премьер-лиги «Челси» непременно обыгрывал «Саутгемптон». Одолеть «пенсионеров» «святым» не удавалось с 3-го октября 2015-го года. Тогда южане одержали победу на «Стэмфорд Бридж».

Интересные факты

— В 4 последних матчах Премьер-лиги «Челси» обыгрывал «Саутгемптон». «Пенсионеры» никогда не брали верх над «святыми» 5 раз подряд.

— Марк Хьюз обыгрывал «Челси» во главе «Блэкберна», «Манчестер Сити» и «Сток Сити». Он может стать третьим тренером, побеждавшим «пенсионеров» с четырьмя разными клубами. Ранее это удавалось Рою Ходжсону и Сэму Эллардайсу

— Чарли Остин забил 4 гола в 4 последних матчах на стадионе «Сент-Мэрис».

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Саутгемптон" борется за выживание, а потому будет стараться цепляться за очки. Как нам кажется, команда Марка Хьюза имеет все шансы добиться в субботу хотя бы ничьей. Попробуем поставить на успех «святых», но при этом подстрахуемся. Наша ставка: «Саутгемптон» с форой (+1)" с коэффициентом 1.52.