Фаворит межсезонья «Даллас» не попал в плей-офф, а Кен Хичкок ушёл на пенси

Это был «эпик фейл» из Техаса: в зелёном болоте потонул даже Радулов.

Ещё каких-то полгода назад все восхищались работой генерального менеджера «Старз» Джима Нилла на трансферном рынке, говоря о появлении в Западной конференции нового фаворита в борьбе за Кубок Стэнли. Однако сезон получился для «звёзд» абсолютно провальным: команда, несмотря на крупные покупки и отличный состав, в восьмой раз за 10 последних лет не попала в плей-офф. А наделавший массу ошибок Кен Хичкок скромно ушёл на пенсию, доказав, что тренеры старой школы с большим трудом могут идти в ногу со временем. Спустя 10 лет после знаменитого фиаско в финале ЧМ в Квебеке, Хичкок решил уйти из тренерской профессии.

Всё исчезло, когда нужен был результат

Голливудского финала не получилось. Хичкок, отработавший в Национальной хоккейной лиге 22 сезона, вернулся в стан «Далласа», с которым в 1999 году выиграл Кубок Стэнли: опытный специалист был полон обоснованных надежд, что его новое появление у руля техасской команды снова принесёт успех, а сам Кен сможет уйти из тренерской профессии с гордо поднятой головой. 66-летний тренер остался верен своему кредо, своей любимой оборонительной тактике, которая успешно работала на стыке веков. Тогда, в 1999-м, финал розыгрыша Кубка Стэнли между «Далласом» и «Баффало» окрестили финалом кошмаров именно из-за стремления обеих команд как можно надёжней сыграть в обороне. Победный гол «Старз», забитый Бреттом Халлом при помощи конька, надолго стал символом того хоккея, с которым НХЛ взялась бороться в последние 10 лет. Ушли в прошлое «капканы», стала сурово наказываться хоккейная «грязь» и мелкие нарушения, уменьшилась вратарская экипировка, прижились овертаймы в формате три на три, но «хоккей по Хичкоку» остался прежним.

Болельщики «Далласа» могут быть вполне благодарны тренеру за то, что он поставил на должный уровень игру «звёзд» в обороне. Но когда техасцы принялись искать себя в атаке, когда великолепному подбору игроков потребовалось подыскать грамотную идею игры в нападении, старина Хитч оказался несостоятелен. «Действительно, Хичкок проделал хорошую работу, чтобы команда улучшила свою игру в защите. Но когда „Старз“ потребовался хороший ход в атаке, когда надо было показывать результат, всё просто исчезло», — отметил обозреватель Dallas News Майк Хейка.

Хичкок начал свою тренерскую карьеру в 1995-м году именно в «Далласе», с которым достаточно быстро достиг успеха, сделав команду чемпионом и выведя её в финал Кубка Стэнли на следующий год после триумфа. Затем он с разной степенью эффективности трудился в «Филадельфии», «Коламбусе» и «Сент-Луисе», не допуская откровенных провалов, но и не показывая неожиданных всплесков. Постепенно он вышел на третье место в истории НХЛ по количеству проведённый матчей для тренеров (823), а в апреле прошлого года принял приглашение владельца «Старз» Тома Гальярди вновь возглавить техасский клуб. Бизнесмен не стал обращать внимание на нервное увольнение Хичкока с поста главного тренера «Сент-Луиса», случившееся в феврале, но решение пойти на поводу у собственной ностальгии оказалось ошибочным. «Крупномасштабные приобретения клуба не помогли Хичкоку, который остался одним из самых уважаемых оборонительных тренеров в истории НХЛ. По такому показателю, как пропущенные голы в среднем за матч, „Звёзды“ поднялись с 29-й строчки в лиге на седьмую. Но большое количество травм помешало Хичкоку показать нужный результат, и „Даллас“, имея седьмой бюджет в лиге, на три очка отстал от последнего кубкового места в Западной конференции. Всё это подорвало и испортило сезон, который мог стать поворотным в истории „Старз“», — отметил обозреватель ESPN Грег Вышински.

Проваленный сезон и туманное будущее

Генеральный менеджер Джим Нилл оказался в крайне непростой ситуации, когда потраченные средства не принесли должного эффекта, а опытнейший наставник с победными традициями и мощным лобби был вынужден второй раз за 14 месяцев сталкиваться с процедурой увольнения. Тем не менее, несмотря на крайне неважный результат, отставка Хичкока была проведена с максимальным уважением к специалисту: Кен был переведён на должность консультанта, а руководство не ограничилось банальными словами «благодарим за работу».

«Хичкок — это икона тренерского дела, причём не только в хоккее, а в спорте вообще. Он потратил всю свою жизнь на то, чтобы как можно лучше понимать игровые концепции и стратеги, вдохновляя хоккеистов. Его влияние на игру будет ощущаться ещё долго, но стоит быть откровенным. В лиге активно появляются молодые тренеры, многие из которых уже стали успешными, заработав отличные рекомендации. Игра меняется, а это значит, что тренер тоже должен развиваться», — сказал Нилл, комментируя кадровые решения. Помимо Хичкока, работы в нынешнем сезоне лишились 57-летний Ален Виньо , которому было указано на дверь спустя сутки после завершения регулярного чемпионата, а также 61-летний тренер «Ванкувера» Уилли Дежарден, не снискавший славы и во время олимпийской кампании.

«Мы очень разочарованы тем, где оказались. Будем делать оценки и выводы, начнём с самого начала. Я отвечаю за то, что произошло. Но на данный момент нужно отстраниться от эмоций, засучить рукава и начать работать», — сказал Нилл, который вместе с Гальярди задумал встречи не только с членами тренерского штаба, но и с хоккеистами. «После окончания сезона меня часто спрашивали, ищет ли команда новых Радуловых — имелись в виду хоккеисты с таким же желанием и страстью, горячим отношением к делу. По мнению болельщиков, в составе „Старз“ слишком много мягких хоккеистов, но это интересная дискуссия. Игрок, подобный Александру, привносит в игру команды и некоторый риск, поскольку его энергия сопровождается неизбежными ошибками и удалениями. Мне не кажется, что нужно искать другого Радулова. На бумаге эта команда готова побеждать прямо сейчас. Вопрос в том, что нынешний „Даллас“ сам не знает до конца, как и во что нужно играть. Может ли команда конкурировать, нужна ли коллективу перестройка, есть ли ощущение единого курса — на эти вопросы пока ответа нет», — резюмировал итоги прошедшего года Майк Хейка.

Потенциальное возвращение в «Даллас» Валерия Ничушкина может стать для российского форварда поворотным моментом в карьере. Во время своего предыдущего пребывания в стане «звёзд» молодому россиянину пришлось работать под руководством Линди Раффа — ещё одного тренера-мастодонта, с трудом переносящего импровизацию, творчество и атакующий порыв. И хотя имя нового наставника «Далласа» пока не известно, можно предположить, что это будет кто-то из более гибких и молодых специалистов, чем Хичкок и Рафф. «Мне кажется, что и сам Валерий хочет вернуться. Я не утверждаю это на сто процентов, но на мой взгляд, он с нетерпением ждёт возвращения. Я открыт для обсуждения, мы обязательно обсудим с его представителями все возможные варианты», — отметил Джим Нилл.