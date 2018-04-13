Дежурный по городу: В Заозерье талыми водами размывает дорогу (Видео)

Район может оказаться отрезанным от «большой земли» Дорога исчезает прямо на глазах у местных жителей. Люди жалуются в мэрию — и все безрезультатно. На месте ЧП побывала съемочная группа «Дежурного по городу».