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Дежурный по городу: В Заозерье талыми водами размывает дорогу (Видео)
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Дежурный по городу: В Заозерье талыми водами размывает дорогу (Видео) 

Карельские вести 1 час назад
Район может оказаться отрезанным от «большой земли» Дорога исчезает прямо на глазах у местных жителей. Люди жалуются в мэрию — и все безрезультатно. На месте ЧП побывала съемочная группа «Дежурного по городу».
По материалам: ptzgovorit.ru
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