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ОКР подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК Узбекистана и Эфиопии
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ОКР подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК Узбекистана и Эфиопии 

RT на русском 50 минут назад
Олимпийский комитет России (ОКР) подписал меморандумы о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Узбекистана и Эфиопии.
Об этом сообщает официальный сайт ОКР.
Отмечается, что соглашения предусматривают эффективное развитие двусторонних отношений, в том числе в области подготовки спортсменов и тренеров, приглашение на различные соревнования, конгрессы, конференции, учебные семинары и курсы.
Более того, партнёры будут помогать друг другу в решении таких вопросов, как продвижение и пропаганда фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, соблюдение Олимпийской хартии, защита прав спортсменов, тренеров и других специалистов.
Ранее стала известна дата проведения отчётно-выборного олимпийского собрания.
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