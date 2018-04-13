ОКР подписал меморандумы о сотрудничестве с НОК Узбекистана и Эфиопии 

Олимпийский комитет России (ОКР) подписал меморандумы о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Узбекистана и Эфиопии.
Об этом сообщает официальный сайт ОКР.
Отмечается, что соглашения предусматривают эффективное развитие двусторонних отношений, в том числе в области подготовки спортсменов и тренеров, приглашение на различные соревнования, конгрессы, конференции, учебные семинары и курсы.
Более того, партнёры будут помогать друг другу в решении таких вопросов, как продвижение и пропаганда фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, соблюдение Олимпийской хартии, защита прав спортсменов, тренеров и других специалистов.
Ранее стала известна дата проведения отчётно-выборного олимпийского собрания.