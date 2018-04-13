Футболист «Зенита» Паредес заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

Паредес стал игроком «Зенита» летом 2017 года. 23-летний аргентинец принял участие в 33 матчах, забил пять голов и заработал 13 желтых карточек. Срок его соглашения с «сине-бело-голубыми» рассчитан на пять лет, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.