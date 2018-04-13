Экс-игрок сборной России не нашел здравого смысла в организации матчей ФНЛ

Полузащитник «Балтики» Дмитрий Торбинский рассказал о своих впечатлениях после перелета из Калининграда во Владивосток на гостевой матч с местной «Луч-Энергией».

"Это был самый сложный выезд в жизни. Там еще начало игры на 7 утра по Калининграду поставили. Здравого смысла вообще не было. Не понимаю, о чем люди думали — с учетом того, что мы летели всю ночь. По нашему времени мы на стадион выехали в половину пятого. Может я что-то не понимаю, но это какой-то бред", — цитирует Торбинского Sport24.ru.

По словам 33-летнего полузащитника, длительный перелет отнял у него много сил. Также он рассказал о проблеме при возвращении в Калининград.

"Затем у нас была задержка вылета. На сутки. Мы поехали обратно в гостиницу, но я в итоге улетел пораньше — из-за того, что купил билет. Там как получилось: в городе осталось много людей, все хотели улететь, но из-за высокого спроса оставались лишь дорогие билеты в бизнес-класс. Кто-то только через два дня выбрался", — сказал Торбинский.

Ранее футболист заявил, что остался в шоке от условий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).