Фанат «Зенита»: «Гранат оказался порядочным мужиком, он пошел на мировую»

Алексей Нестеров , фанат "Зенита" по прозвищу Гулливер, в интервью «СЭ» рассказал о том, как для него закончился инцидент, произошедший в мае 2014 года на стадионе «Петровский». Тогда болельщик выбежал на поле и ударил полузащитника «Динамо» Владимира Граната

— Тебе стыдно за тот поступок?

— В моей жизни было и плохое, и хорошее — это моя жизнь. Оглядываясь назад, скажу, что все пережитое вспоминается как уроки, которые я должен был пройти, и стыдиться мне не за что. А Володя оказался порядочным мужиком, который не повелся на всю эту пыль.

— В чем порядочность Граната?

— Поступки говорят за людей. Заявление написали за него, а он пошел на мировую, не стал делать из мухи слона. Правда, тут возможны тайны. Единственное — знаю, что к нему по отдельности подходили два человека — мясной и конь — говорили с ним, чтобы история закончилась, то есть чтобы меня выпустили. Продолжения со стороны Граната не было. Все по-мужски.