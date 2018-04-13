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В центре Москвы поставили «Родину-мать» до конца ЧМ-2018
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В центре Москвы поставили «Родину-мать» до конца ЧМ-2018 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
«Родина-мать» в числе прочих 11 символов городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, простоит на площади перед Манежем до конца чемпионата — 15 июля этого года.
Объемные арт-объекты установлены в самом центре Москве, перед Центральным выставочным залом. Всего их 11 — по числу городов России — организаторов крупнейшего футбольного состязания.
Кроме символов городов на уличной выставке представлены гигантский мяч с вырезами, через которые можно войти внутрь него, стенд с официальным плакатом чемпионата мира 2018 года, на котором изображен великий вратарь Лев Яшин, а с обртаной стороны — список всех стран-участниц и городов, принимающих ЧМ, и, конечно, талисман мундиаля — волк Забивака.
Здесь же представлен официальный плакат чемпионата мира по футболу 2018 года с изображением легендарного вратаря Льва Яшина
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С обратной стороны стенда с плакатом — список всех стран-участниц мундиаля
Мяч почему-то рваный. Зато в него можно зайти
У Забиваки, к счастью, целый мячик
Москва представлена собором Василия Блаженного и Спасской башней
Сочи — это Кавказские горы и лыжи
Ростов-на-Дону — мемориальная стела с изображением греческой богини победы Ники
Символ Екатеринбурга — дом Севастьянова, в народе «дом-пироженка»
Самара — ракета-носитель «Союз»
«Родина-мать» стоит на первой линии относительно входа в Манеж, даже впереди символа Москвы
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Волгоград примет четыре матча.
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