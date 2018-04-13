Участник шоу «Ледниковый период. Дети» растрогал Ягудина до слез

Жюри шоу «Ледниковый период. Дети» по традиции возглавляет заслуженный тренер Татьяна Тарасова . Сейчас настал тот этап, когда с некоторыми участниками, набравшими наименьшее количество баллов, приходится прощаться.

Одним из них оказался девятилетний Рома. Юный фигурист так расстроился, что выбыл из конкурса, что не смог сдержать слез. Горе маленького спортсмена, которого пытался утешить Алексей Ягудин , так тронуло ведущего шоу, что он едва мог говорить. Голос его не слушался, и он сам готов был разрыдаться, настолько ему было жаль мальчика. В результате из глаз олимпийского чемпиона слезы все-таки потекли.

Он обратился к Роме со словами, что сегодня, пожалуй, первый раз в жизни он не может согласиться с Татьяной Анатольевной.

Горе юного спортсмена было настолько искренним, что даже видавшее виды жюри растерялось. Тарасова обратилась к участникам с просьбой не обижаться, но это решение было вынужденным. На лед выскочил Илья Авербух , чтобы утешить юного фигуриста. В результате съемку пришлось приостановить.

Рому утешали всем миром. Ребенку объяснили, что это только шоу, а не реальные состязания и он еще завоюет свои медали. Это возымело действие: мальчик успокоился и на его лице даже появилась улыбка, пишет сайт Dni.ru.