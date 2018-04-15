Инспекторы ВАИ Западного военного округа совершенствуют систему безопасности дорожного движения

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы организовали теоретические и практические занятия.

Военная автоинспекция Западного военного округа (ЗВО) в объединениях, соединениях и воинских частях, дислоцирующихся на территории Центрального и Северо-западного федеральных округов, проводит акцию «За безопасность дорожного движения».

Инспекторы ВАИ совместно с сотрудниками ГИБДД и военной прокуратуры перед личным составом воинских частей проводят конференции с личным составом воинских частей по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с доведением норм, касающихся безопасности дорожного движения (БДД) и ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ организовали теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку входа возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

Акция «За безопасность дорожного движения» охватит все воинские части Западного военного округа и продлиться до 30 апреля текущего года.