На российской военной базе в Армении началась акция «За безопасность дорожного движения»

В течение месяца военные автоинспекторы проведут занятия с военнослужащими-водителями, старшими машин, начальниками контрольно-технических пунктов по организации службы в парках, порядку возвращения машин из рейса.

На российской военной базе в Армении в рамках месячника предупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов началась акция «За безопасность дорожного движения».

В течение месяца инспекторы военной автоинспекции (ВАИ) проведут теоретические и практические занятия с военнослужащими военной базы из числа водителей, механиков-водителей, старших машин и с начальниками контрольно-технических пунктов по организации внутренней службы в парках, порядку возвращения машин из рейса, другим вопросам.

В воинских частях будут проведены проверки работы должностных лиц по предупреждению ДТП и законности эксплуатации транспортных средств соединения.

С владельцами личного автотранспорта проводятся занятия по знанию и соблюдению правил дорожного движения, переводу автотехники к летнему периоду эксплуатации и правилам вождения в сложных условиях резко меняющегося климата горно-скалистой местности с крутыми подъемами, спусками и серпантинами.

Наглядная и разъяснительная работа сотрудниками ВАИ в соединениях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов в Закавказье проводится регулярно, дважды в год в преддверии начала нового учебного периода обучения.