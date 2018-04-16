Ещё
На российской военной базе в Армении началась акция «За безопасность дорожного движения»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На российской военной базе в Армении началась акция «За безопасность дорожного движения» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца военные автоинспекторы проведут занятия с военнослужащими-водителями, старшими машин, начальниками контрольно-технических пунктов по организации службы в парках, порядку возвращения машин из рейса.
На российской военной базе в Армении в рамках месячника предупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в воинских частях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов началась акция «За безопасность дорожного движения».
В течение месяца инспекторы военной автоинспекции (ВАИ) проведут теоретические и практические занятия с военнослужащими военной базы из числа водителей, механиков-водителей, старших машин и с начальниками контрольно-технических пунктов по организации внутренней службы в парках, порядку возвращения машин из рейса, другим вопросам.
В воинских частях будут проведены проверки работы должностных лиц по предупреждению ДТП и законности эксплуатации транспортных средств соединения.
С владельцами личного автотранспорта проводятся занятия по знанию и соблюдению правил дорожного движения, переводу автотехники к летнему периоду эксплуатации и правилам вождения в сложных условиях резко меняющегося климата горно-скалистой местности с крутыми подъемами, спусками и серпантинами.
Наглядная и разъяснительная работа сотрудниками ВАИ в соединениях Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов в Закавказье проводится регулярно, дважды в год в преддверии начала нового учебного периода обучения.
ТК «Звезда»: последние новости
Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2018» Все вышло из-под контроля: на Украине появилась новая зона риска Дети военнослужащих Чебаркульского гарнизона приняли участие в региональном турнире по дзюдо
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение