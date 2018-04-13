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Определены лучшие инспекторы 19-й ВАИ по итогам регионального этапа конкурса «Дорожный патруль»
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Определены лучшие инспекторы 19-й ВАИ по итогам регионального этапа конкурса «Дорожный патруль» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Финалистов ждет следующий этап, на котором они будут представлять сборную команду 19-й военной автомобильной инспекции (региональной) на всероссийском этапе конкурса.
По итогам регионального этапа конкурса «Дорожный патруль» определены лучшие сотрудники 19-й военной автомобильной инспекции (региональной), обеспечивающей безопасность дорожного движения на территории Центрального военного округа (ЦВО).
Конкурс состоял из семи этапов: экстремальное вождение на ровной асфальтированной площадке, индивидуальная гонка, регулирование дорожного движения с помощью жезла регулировщика и рук на условном перекрестке, измерение величины суммарного люфта рулевого управления транспортного средства с использованием средств диагностирования, замена колеса, проверка знаний Правил дорожного движения, стрельба из пистолета Макарова и автомата АК-74М. Участники также состязались в умении оперативно применять средства пожаротушения при возгорании автомобиля и оказывать необходимую доврачебную помощь.
Награждение победителей и призеров конкурса, а также победителей в отдельных номинациях прошла в торжественной обстановке. В дальнейшем финалистов ждет следующий этап, на котором они будут представлять сборную команду 19-й ВАИ (региональной) на всероссийском этапе конкурса «Дорожный патруль».
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