Российские автолюбители могут отправиться на гонку «24 часа Ле‑Мана» во Франции бесплатно

Российские автолюбители, которые заправляются на АЗС сети «Газпромнефть» , могут выиграть поездку на знаменитый гоночный уикенд «24 часа Ле-Мана» во Франции.

Главный в мире гоночный марафон на выносливость «24 часа Ле-Мана» состоится с 16 по 17 июня. Гонка проходит во Франции с 1923 года и продолжается ровно сутки, не останавливаясь даже ночью.

В экипаже команды находятся три пилота. Они сменяют друг друга не реже, чем раз в четыре часа: пока один за рулем, другие могут отдохнуть и даже поспать. А вот болид в ходе гонки сменить нельзя. Машины, получившие серьезные повреждения, выбывают из соревнований. Например, так произошло в 2016 году, когда лидер гонки — экипаж Toyota — из-за поломки сошел с дистанции за три минуты до финиша.

На гоночный уикенд в долину Луары съезжаются сотни тысяч болельщиков. Кто-то останавливается в местных отелях, но самые отчаянные предпочитают жить прямо у трассы — в кемпинге, где можно в полной мере проникнуться атмосферой события. Пока лучшие гонщики мира наматывают круги, зрители отдыхают, гуляют по паддоку, катаются на картинге и колесе обозрения, с которого можно следить за гонкой.

Этим летом у российских автомобилистов есть возможность оказаться на трибунах Ле-Мана и своими глазами увидеть легендарную гонку. С 16 апреля на заправочных станциях сети «Газпромнефть» стартует акция «Рвани в Ле-Ман». Главные призы — пять поездок на двоих во Францию на гонку «24 часа Ле-Мана». Также среди участников разыграют тысячу дополнительных призов — по 1000 бонусных баллов на карту.

Чтобы выиграть, нужно с 16 апреля по 20 мая 2018 года заправлять свой автомобиль премиальным топливом G-Drive и регистрировать чеки на сайте акции. Чем больше чеков вы успеете зарегистрировать, тем выше будут ваши шансы на победу.

В этом году в гонке «24 часа Ле-Мана» участвует российская команда G-Drive Racing, ставшая чемпионом мира в 2015 году. Она выставит на трассу два экипажа на прототипах Oreca 07 категории LMP2. Победители акции «Рвани в Ле-Ман» смогут познакомиться с командой пилотов G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым , посетив зону пит-лэйн.

В прошлом году «Газпромнефть» уже разыгрывала поездки в Ле-Ман. Тогда на легендарную гонку поехали трое победителей: из Санкт-Петербурга, Барнаула Екатеринбурга. Автомобилисты также взяли в путешествие членов своих семей.