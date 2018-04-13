Из фанеры, проводов и старых тумблеров: супервелосипед Сальска. 

Донской Кулибин в центре внимания. Изобретательный житель Ростовской области собрал чудо-велосипед из старых запчастей. Поворотники, фары и даже магнитола, всем этом оборудован двухколесный конь. Фанерные запчасти помогли закрепить сложную конструкцию и теперь велосипед курсирует по улицам Сальска. Ближний и дальний свет, приборная панель с множеством тумблеров и автомагнитола со съемной панелью поражают автолюбителей. В комментариях подписчики расточают похвалы изобретателю. Юморные жители сети предположили, что если бы в руки мастеру попал гироскутер, он бы уже летал в космос. «Всё конечно хорошо, но зачем там прикуриватель?))))))))))», «Как тебе такое Илон Маск?» — обсуждают ростовчане видео.