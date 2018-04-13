«Барселона» может расстаться с Вальверде по окончании сезона

Этим летом руководство «Барселоны» рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Эрнесто Вальверде. По данным Sport.es, руководство «сине-гранатовых» осталось недовольно вылетом из Лиги чемпионов. Теперь каталонский клуб обязан выиграть Ла Лигу и Кубок Испании. Однако будущее Вальверде на «Камп Ноу» также зависит от выступления "Реала" в еврокубках. Специалист, скорее всего, сохранит свой пост, если «сливочные» уступят «Баварии» в полуфинале ЛЧ. В противном случае у «Барселоны» может появиться новый наставник.