Видео: на «закрытом» Нюрбургринге собралось более 20 прототипов новых машин

В Сети появился ролики, в котором показаны более двадцати прототипов, проходивших испытания на «закрытом» Нюрбургринге. Видео опубликованы на YouTube-канале EMS Nordschleife TV.

20 роскошных авто в камуфляже. Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным

Ролики сняты в специальные дни, выделяемые владельцами «Северной петли» для тестов своей продукции почти 30 автомобильным компаниям, производителям шин и поставщикам автокомпонентов. В это время на трассу не допускаются частные машины.

В видео можно увидеть прототипы «заряженных» версий суперкаров Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG GT, а также тестовые экземпляры сразу трех будущих моделей BWM — Z4, 8 Series и X7. Последние доводочные испытания проходили Chevrolet Corvette ZR1 и трековая Ferrari 488 Pista.

Ранее появилась подборка происшествий на Нюрбургринге, которые по счастливой случайности не закончились авариями. В другом ролике можно посмотреть на самые зрелищные ДТП, произошедших на «Петле» в 2017 году.

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