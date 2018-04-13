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Видео: на «закрытом» Нюрбургринге собралось более 20 прототипов новых машин
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Видео: на «закрытом» Нюрбургринге собралось более 20 прототипов новых машин 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Сети появился ролики, в котором показаны более двадцати прототипов, проходивших испытания на «закрытом» Нюрбургринге. Видео опубликованы на YouTube-канале EMS Nordschleife TV.
20 роскошных авто в камуфляже. Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
Ролики сняты в специальные дни, выделяемые владельцами «Северной петли» для тестов своей продукции почти 30 автомобильным компаниям, производителям шин и поставщикам автокомпонентов. В это время на трассу не допускаются частные машины.
В видео можно увидеть прототипы «заряженных» версий суперкаров Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG GT, а также тестовые экземпляры сразу трех будущих моделей BWM — Z4, 8 Series и X7. Последние доводочные испытания проходили Chevrolet Corvette ZR1 и трековая Ferrari 488 Pista.
Ранее появилась подборка происшествий на Нюрбургринге, которые по счастливой случайности не закончились авариями. В другом ролике можно посмотреть на самые зрелищные ДТП, произошедших на «Петле» в 2017 году.
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