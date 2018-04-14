На автодроме «Крепость Грозная» открылся новый сезон РСКГ 

Сегодня, 14 апреля, на автодроме «Крепость Грозная» стартовал новый сезон Российской серии кольцевых гонок. 70 пилотов в 5 классах открыли новый чемпионат. Участники чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, объединённых под патронажем программы SMP Racing, вновь собрались на автодроме в столице Чечни, чтобы начать сражение за новые награды. Самым массовым по-прежнему остается зачёт Национальный: в Грозный приехали 25 пилотов из разных регионов России, а также из США. Американец Томас Джонсон, ранее выступавший в заокеанских сериях, в этом году примкнул к казанскому коллективу AG Team. Его партнёры по команде Павел Кальманович и Анвар Тутаев квалифицировались в числе первых и в субботней гонке Национального класса вели борьбу за лидерство. Однако на подиум попал только Кальманович: его Hyundai Solaris пересёк линию финиша на третьем месте, позже он переместился на вторую строчку из-за штрафа Максима Симонова. Первое место — у пилота на хэтчбеке Lada Kalina: Егор Санин выиграл гонку, а бронза после судейских решений досталась Глебу Кузнецову на Volkswagen Polo команды Академия ралли. В классе Туринг победу в красивой борьбе одержал Клим Гаврилов на Audi RS3 команды Lukoil Racing, который смог сдержать натиск серебряного призера гонки Михаила Грачёва и его партнёра по Lada Sport Rosneft на аналогичной Lada Vesta Владимира Шешенина, ставшего третьим. Для увеличения зрелищности гонки классов Супер-продакшн и Туринг-Лайт провели в формате объединенного заезда. Победителем гонки в Супер-продакшн стал Владислав Незванкин, второе место — у его напарника по Lada Sport Rosneft Михаила Митяева, на Весте которого под конец заезда возникли технические проблемы. Бронза досталась Александру Марушко на Lada Granta команды Nefis Racing. Золото в Туринг-Лайте досталось обладателю лучшего времени в квалификации Григорию Бурлуцкому на Peugeot 208 команды Carville Racing, серебро завоевал Ильдар Рахматуллин (Renault Twingo, SUVAR Motorsport), бронзу — Андрей Радошнов (Peugeot 208, Carville Racing). В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор победительнецей стала 14-летняя пилотесса Ирина Сидоркова на Volkswagen Polo команды Академия ралли. Вторым к финишу пришёл Рустам Фатхутдинов (Volkswagen Polo, ZORRO-Гепард). Третье место удержал Алексей Сахаров (Volkswagen Polo, Гоночная Академия Антона Захарова).
15 апреля фанатов РСКГ ждёт ещё четыре гонки, расписание проведения которых представлено ниже:
10:25 Национальный Юниор 11:40 Туринг Гонка 13:45 Туринг-Лайт, Супер-продакшн 15:00 Национальный.