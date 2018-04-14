На автодроме «Крепость Грозная» открылся новый сезон РСКГ

15 апреля фанатов РСКГ ждёт ещё четыре гонки, расписание проведения которых представлено ниже:

10:25 Национальный Юниор 11:40 Туринг Гонка 13:45 Туринг-Лайт, Супер-продакшн 15:00 Национальный.