Определились победители этапа чемпионата Российской серии кольцевых гонок в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 15 апреля. / ТАСС /. Первый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) под эгидой программы развития автоспорта SMP Racing завершился в воскресенье в Грозном. Два автогоночных дня включали в себя 10 заездов в пяти технических классах, в которых приняли участие 70 пилотов из разных регионов России.

"Каждый год у нас увеличивается количество участников, причем в таких наиболее зрелищных классах, как национальный и туринговый, которые имеют особое значение не только для Российской серии кольцевых гонок, но и в целом для развития автоспорта. Старт сезона получился ярким и зрелищным. Здесь в Грозном этап всегда отличается от других за счет местного колорита, особенной атмосферы и традиционно большого количества зрителей, приехавших со всего Северного Кавказа", — рассказал ТАСС директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков

Посмотреть на гонки, которые проходили на трассе автодрома «Крепость Грозная», пришли более 5 тысяч зрителей. Высокий зрительский интерес — подтверждение того, что автоспорт в Чечне набирает обороты, считают организаторы.

"Благодаря главе республики Рамзану Кадырову у нас созданы все необходимые условия для участников и болельщиков, которые приезжают к нам из разных регионов России и не только. Мероприятия такого уровня способствуют развитию туристической отрасли в регионе. Кроме того, все больше молодых ребят в самой республике проявляет интерес к автоспорту", — рассказал президент Федерации автоспорта Чеченской Республики Мохмад Ахмадов.

С 2017 года в соревнованиях РСКГ принимает участие чеченская команда Akhmat racing team, у которой уже есть свои преданные болельщики.

"Я болел и переживал за команду Akhmat racing team. Скорость у нас в крови, и я рад, что такие крутые гонки проходят здесь в Грозном. Все было интересно и волнительно: рев моторов, скорость, борьба до самого финиша. Хотя, конечно, это не сравнится с теми гонками, которые у нас разворачиваются на свадьбах за почетное место, но мне очень понравилось", — рассказал ТАСС один из болельщиков Рамзан Наурханов.

Победители и призеры

По итогам двух гоночных дней победителем в самом престижном зачете — туринг — стал Роман Голиков из SEAT Leon DSG. В классе туринг-лайт выиграл представитель команды Carville Racing Григорий Бурлуцкий. Победителем гонки в супер-продакшн стал Владислав Незванкин . В национальном зачете победу одержал Егор Санин . В первенстве РСКГ национальный юниор победительницей стала 14-летняя Ирина Сидоркова на Volkswagen Polo команды Академия ралли.