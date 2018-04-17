Первый этап СМП РСКГ прошёл на трассе «Крепость Грозная»

Самые опытные и титулованные пилоты расступились перед самым молодым.

Самый быстрый класс российского кольца — «Туринг» — вполне можно назвать «Для тех, кому за 30». По уровню затрат он сравним с европейскими младшими формулами — и если у родителей талантливого юниора такие деньги есть, логично выбрать отправить свое чадо в какую-нибудь Формулу-4. В результате участники «Туринга» делятся на две большие группы.

Первая — опытные пилоты, за плечами которых по 10-15 лет участия в российских соревнованиях. Они не просто быстро ездят, но при необходимости могут быть инженерами и менеджерами — благодаря чему востребованы богатыми командами. К примеру, действующий чемпион Дмитрий Брагин не просто управляет черно-зеленой Audi RS3 казанской команды «Таиф Моторспорт». На каких машинах провести следующий сезон, кого выбрать на роль технического партнера, на какую сторону встать в спорах вокруг технического регламента, подавать или нет протест на действия соперников — в решении всех этих вопросов Дмитрий принимает непосредственное участие. Он же натаскивает менее опытных команды и помогает им настраивать автомобиль.

Вторая группа — джентльмен-драйверы, которые в юности могли только мечтать о гонках и смогли реализовать мечту, только став преуспевающими предпринимателями и получив возможность тратить внушительные суммы на свое увлечение. Во многом именно благодаря им «Туринг» смог пережить кризис трёхлетней давности и стать по-настоящему массовым (конечно, по гоночным меркам) классом — сейчас на старт заездов выходит по два десятка машин.

Нетрудно догадаться, что ни в первой, ни во второй группе молодежи не найти, и присутствие в пелотоне «Туринга» спортсмена в возрасте до 25 лет стало чрезвычайно редким явлением. — в отличие от ситуации середины двухтысячных, когда богатые команды охотно нанимали талантливых картингистов. Сейчас же заводской коллектив Lada Sport Rosneft предпочитает доверить руль ярко-желтой Lada Vesta екатеринбуржцу Кириллу Ладыгину , которому в этом году стукнет 40. И менеджеров можно понять: при больших по российским меркам бюджетах они принимают решения, которые обеспечили бы максимальные шансы на успех.

Однако состоявшийся на прошлых выходных в Грозном первый этап СМП РСКГ — Российской серии кольцевых гонок — заставил задуматься: а так ли оправдана ставка на «старых коней»? Субботний заезд «Туринга» проходил по стремительно подсыхающей после ночного дождя, но ещё не до конца просохшей трассе — надевать дождевые покрышки смысла уже не было, а слики держали дорогу ещё не слишком хорошо (особенно за пределами накатанной идеальной траектории). Казалось бы, в таких условиях именно опыт должен стать главной гарантией успеха. Молодёжи наверняка не хватит сосредоточенности и аккуратности — в то время как пилоты, повидавшие на российском кольце все и управлявшие самыми разными автомобилями в самых разных условиях, достанут из памяти нужный файл и пройдут по тонкой грани сцепления шин со скользким покрытием.

На практике же именно наиболее опытные и авторитетные пилоты стали главными участниками шоу, которое вызвало восторг у зрителей, но оставило его героев за пределами подиума. Брагин, Ладыгин и Алексей Дудукало (наиболее титулованный пилот российского кольца и лидер самой успешной российской команды Lukoil Racing) несколько раз сталкивались друг с другом в борьбе за позиции или теряли контроль над машинами. В финишном протоколе Дудукало и Ладыгин разместились на пятой позиции, а Брагин и вовсе не поднялся выше 12-го места: в процессе выпихивания с трассы одного из соперников он словил медленный прокол, а потом ещё и получил штрафной проезд по пит-лейну за некорректную езду.

В результате на верхнюю ступень подиума поднялся Клим Гаврилов — во многом «нетипичный» пилот. Во-первых, редко встретишь петербуржца, который помогает добиться успеха столичной команде, выступающей в красно-белых цветах (Клим вместе с Дудукало выступает за Lukoil Racing). Во-вторых, пилоты из Северной столицы до последнего времени крайне редко добивались успеха в самом быстром классе, предпочитая младшие категории российского кольца. В-третьих, Гаврилов — самый молодой гонщик «Туринга»: в мае ему исполнится 18 лет.

Нельзя сказать, что Клим провёл идеальный заезд. Выйдя в лидеры в дебюте гонки, он сам через пару кругов ошибся, совершил экскурсию в зону безопасности и уступил первую позицию Кириллу Ладыгину. Машина Ладыгина к этому моменту уже получила повреждения в послестартовой толкотне — от одного из колесных дисков откололось несколько фрагментов, и из покрышки постепенно начал выходить воздух. Недостаточно быстро, чтобы ехать в боксы, но недостаточно медленно, чтобы ехать на пределе возможностей. Благодаря этому — и тому, что другие пилоты теряли время в борьбе между собой — Гаврилов сравнительно легко вернул себе лидерство и уже не имел конкурентов в борьбе за победу.

А вот в воскресном заезде субботний победитель был практически не заметен. Получив на борт «призовой» балласт и стартовав из середины пелотона, пилот Lukoil Racing всю гонку провел вдали от лидирующей группы и финишировал восьмым в 30 секундах от победителя. Поэтому говорить о полноценной «смене караула» в самом быстром классе русских гонок пока рановато. Однако сражение одинокого молодого пилота с целой группой титулованных соперников явно становится одной из главных интриг нового сезона.

Что касается других классов, то в категории «Супер-продакшн» доминирует команда Lada Sport Rosneft: пилоты на седанах Lada Vesta отметились дублями в обеих гонках уик-энда. В классе «Туринг-лайт» победы поделили между собой петербуржец Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208 и подмосковный пилот Игорь Самсонов на VW Polo. В самом массовом классе «Национальный» оба заезда выиграли гонщики на Lada Kalina — Егор Санин из Ульяновска и Андрей Петухов из Петербурга, — хотя в пелетоне тольяттинские хэтчбеки теперь в явном меньшинстве: их выбрали лишь 4 пилота из почти 30. А в классе «Национальный Юниор» для пилотов от 14 до 17 лет оружием победы стали седаны VW Polo: их привели к победе Ирина Сидоркова из Петрозаводска и Павел Кузьминов из Петербурга.

Следующий этап СМП РСКГ — Российской серии кольцевых гонок — состоится на трассе «Смоленское кольцо» под Дорогобужем в первые выходные мая.