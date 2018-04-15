Прошёл первый этап РСКГ на трассе «Крепость Грозная» 

На автодроме «Крепость Грозная» в столице Чечни прошёл первый этап Российской серии кольцевых гонок. Победы в «Туринге» одержали петербуржец Клим Гаврилов на Audi RS3 и москвич Роман Голиков на Volkswagen Golf.
В классе «Супер-продакшн» обе гонки уик-энда выиграл Владислав Незванкин на автомобиле Lada Vesta заводской команды Lada Sport Rosneft. Победы в категории «Туринг-лайт» поделили петербуржец Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208 и подмосковный пилот Игорь Самсонов на Volkswagen Polo. В классе «Национальный» на вершину подиума оба раза поднимались пилоты, выступающие на хэтчбеках «Лада Калина» — Егор Санин из Ульяновска и Андрей Петухов из Петербурга. А в юниорской категории победы одержали Ирина Сидоркова из Петрозаводска и Павел Кузьминов из Петербурга, выступающие на Volkswagen Polo.