Как работает механизм по выбору юного футболиста от России

С конца марта на сайте www.sport-express.ru проводится выбор Юного футболиста для участия в Международной детской социальной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» 2018. К участию допускаются мальчики и девочки (в том числе с ограниченными возможностями), родившиеся в период с апреля-2005 по сентябрь-2006.

Помоги выбрать лучшего футболиста от России!

Первая стадия отбора завершилась 6 апреля. Из сотен полученных видео-заявок было отобрано 14.

Далее, во второй стадии конкурса, началось открытое голосование, по итогам которого будет выявлен победитель.

Его имя будет объявлено 25 апреля, в Международный день футбола и дружбы.

В связи с возникновением ряда вопросов поясняем механизм подсчета голосов.

В конкурсе участвуют 14 видеороликов (по одному от каждого участника). Указаны имена участников, первые буквы фамилий и город.

Голосование осуществляется с помощью нажатия на «сердечко». С одного устройства можно проголосовать один раз.

Общее количество голосов, отданных за все 14 роликов, составляет 100%. Важно: 1% НЕ РАВЕН 1 голосу. Проценты обозначают соотношение числа голосов, отданных за конкретного участника, к общему числу отданных голосов.

Когда один пользователь голосует за одно из видео, то происходит перераспределение процентов между всеми видео, в зависимости от количества голосов за каждое видео на текущий момент времени и общего количества голосов. Исходя из этого, формируется «рейтинг видео» — те самые проценты, которые постоянно меняются в реальном времени.

Приведем пример. Представим, что за одно видео проголосовало 1000 человек. Если общее число голосов на тот момент составляет 10 000, то видео будет иметь рейтинг 10%, а если 100 000 — то 1%. Показатель «0%» означает, что у участника менее 1% голосов.

Отметим, что задачей участников на первой стадии было предоставить видеоролик с демонстрацией своего футбольного мастерства и необходимую информацию о себе.